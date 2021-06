Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Une tige de fer à béton transperce une voiture sur l'autoroute 2 #1

Kollossal







PS : L'avantage dans cette région du monde c'est que les bandes d'arrêt d'urgence font 500km de large. Tu peux t'arrêter en toute sécurité... Alors qu'il roulait sur l'autouroute, ce conducteur a bien failli se faire empaler par une tige de fer à béton probablement échappée d'un camion, qui a transpercé sa voiture en remontant au niveau du siège conducteur.PS : L'avantage dans cette région du monde c'est que les bandes d'arrêt d'urgence font 500km de large. Tu peux t'arrêter en toute sécurité...

Aujourd'hui 14:59:26