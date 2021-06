Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- #1

Kollossal



Un jeune qui danse à l'arrière d'une sorte de bus-discothèque balance sa boisson par la fenêtre d'une voiture arrêtée à un feu. Il se la reprend aussitôt dans la gueule, ce qui semble lui faire sauter les deux verres de ses lunettes (si j'ai pas rêvé)...

Ça m'a tout l'air d'être une belle tête de con. Perso, il avait même pas besoin de tirer le premier pour me donner envie de lui balancer un truc dans la gueule. Alors forcément s'il tend la perche...

Contribution le : Aujourd'hui 16:08:30

Staffie Re: Retour à l'envoyeur #2

@-Flo- Je pense pas que t'ai rêvé, le conducteur du véhicule se baisse par deux fois pour lui ramasser.

Contribution le : Aujourd'hui 16:13:42