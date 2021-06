Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1039 Karma: 484 Un RPG qui va surement mettre une deuxième claque à Star Citizen après Elite Dangerous : Odyssey.

Produit par Microsoft et Bethesda, ça va être du lourd je pense !





Starfield - Official Release Date Trailer (4K) | E3 2021

Contribution le : Aujourd'hui 20:23:21

Surzurois

Je masterise ! Inscrit: 16/09/2010 09:58 Post(s): 4229 Karma: 3770 J'attends bugthesda au tournant après leurs fiascos, mais c'est vrai que c'est alléchant !!!! Y'a plus qu'à être patient !

Contribution le : Aujourd'hui 20:27:55

carpet_bombing

Je masterise ! Inscrit: 12/05/2015 11:43 Post(s): 4363 Karma: 2883 J'ai lu une interview toute fraîche de bidule truc qui taff dessus.



Il le décrit comme un Skyrim dans l'espace, open World un peu plus hardcore que ce que fait Bethesda d'habitude !



Je suis curieux de voir ça !

Contribution le : Aujourd'hui 20:55:50