Banque d'émoticones de forums à l'ancienne

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4420 Karma: 371





Je n'ai jamais réussi à me faire à d'autres emojis que ceux qu'on utilisait il y a 10-15 ans... Y'a rien à faire, les nouveaux je les trouve moches.



Seulement, il est de plus en plus dur de trouver des liens / images pointant vers ces anciennes versions avec lesquelles j'ai déliré des années au fil des forums...







Actuellement je me sers d'un ancien forum pour récupérer les liens de ces icônes , mais ça nécessite que je me connecte à chaque fois, etc.



Bref, quelqu'un aurait-il une page directe qui regrouperait tous ces smileys ?



Merci d'avance !





EDIT :



EDIT 2 : D'ailleurs à une époque on pouvait pas ouvrir une fenêtre volante de smileys sur Koreus ? Impossible à retrouver...! Bonsoir,Je n'ai jamais réussi à me faire à d'autres emojis que ceux qu'on utilisait il y a 10-15 ans... Y'a rien à faire, les nouveaux je les trouve moches.Seulement, il est de plus en plus dur de trouver des liens / images pointant vers ces anciennes versions avec lesquelles j'ai déliré des années au fil des forums...Actuellement je me sers d'un ancien forum pour récupérer les liens de ces icônes, mais ça nécessite que je me connecte à chaque fois, etc.Bref, quelqu'un aurait-il une page directe qui regrouperait tous ces smileys ?Merci d'avance !EDIT : Désolé je viens de trouver ... Ma méthode de recherche était mauvaise...EDIT 2 : D'ailleurs à une époque on pouvait pas ouvrir une fenêtre volante de smileys sur Koreus ? Impossible à retrouver...!

Contribution le : Hier 23:40:51