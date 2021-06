Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Le xian de Yanjin filmé par un drône 2 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 83 Karma: 94 Un drône survole le xian de Yanjin, un district administratif au Nord de la province du Yunnan en Chine.



!musique un peu forte, attention à vos esgourdes!



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 00:56:55

Olyer Re: Le xian de Yanjin filmé par un drône 0 #2

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 750 Karma: 958 Cette ville est quand même incroyable et atypique. J'aimerai pas habiter au dernier étage d'un immeuble...

Contribution le : Aujourd'hui 01:34:28