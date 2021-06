Options du sujet Imprimer le sujet

Yazguen Erreurs dans la matrix pendant un match de basket 8 #1

Maître GIF Inscrit: 18/02/2005 18:32 Post(s): 12729 Karma: 11529

Women Basketball Fail, side change



Citation :

Source : https://www.ccma.cat/tv3/alacarta/programa/la-jugada-de-basquet-mes-surrealista/video/5152831/

Google trad :

Lors de la Coupe du monde féminine de basket-ball des moins de 17 ans, lors du match entre le Mexique et la Slovaquie, nous avons assisté à un jeu surréaliste. Lancers francs du Mexicain Ramos, qui rate les deux. Rebondir pour les Slovaques. Kovacikova s'embrouille et marque dans son propre panier. Désorientés, les Mexicains tirent par le bas sous le panier slovaque tandis que leurs rivaux vont défendre le panier mexicain. Absurdité!



Tout le monde se plante en gros... Women Basketball Fail, side changeCitation :Tout le monde se plante en gros...

Contribution le : Aujourd'hui 09:29:16

FMJ65 Re: Erreurs dans la matrix pendant un match de basket 0 #3

Je poste trop Inscrit: 27/09/2014 10:47 Post(s): 12186 Karma: 3728



BouuuUUU le macho ! Match de basket ... féminin. La précision a son importance ! ....BouuuUUU le macho !

Contribution le : Aujourd'hui 09:44:53

Smadgib Re: Erreurs dans la matrix pendant un match de basket 0 #4

Je suis accro Inscrit: 25/03/2018 00:04 Post(s): 1564 Karma: 1967 Elles pouvaient en profiter pour échanger leurs maillots, histoire qu'on se rince l’œil (oui je suis un porc lubrique en plus d'être un misogyne)

Contribution le : Aujourd'hui 10:35:52