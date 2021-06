Options du sujet Imprimer le sujet

Un policier américain conduit le smartphone à la main puis il a un accident

Dashcam Captures Moment SUV Crashes Into Tulsa Police Car

Contribution le : Aujourd'hui 09:57:47

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 757 Karma: 963 gazeleau Je suis assez d'accord avec toi, après aurait-il pu anticiper un peu plus l'arrivée de l'autre véhicule? Dans tous les cas, je pense que ça va le calmer pour un moment... Je suis assez d'accord avec toi, après aurait-il pu anticiper un peu plus l'arrivée de l'autre véhicule? Dans tous les cas, je pense que ça va le calmer pour un moment...

Contribution le : Aujourd'hui 10:49:10