deepo 10 minutes de footeuses qui se footent sur la gueule.

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 595 Karma: 326



https://fb.watch/68y1m-RJXh/



Mention spéciale au numéro 15 à 6.40min qui était réputée une vrai casseuse de jambe.



(comment on integre une vidéo FB? j ai pas trouvé dans le wiki

Contribution le : Aujourd'hui 18:19:11

gazeleau Re: 10 minutes de footeuses qui se footent sur la gueule.

@deepo et surtout comment on peut visionner sans avoir de compte ? (en cliquant j'ai droit à une presse hydraulique faite maison)

Contribution le : Aujourd'hui 18:45:39

Ze-GIF Re: 10 minutes de footeuses qui se footent sur la gueule.

Je viens d'arriver Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 80 Karma: 111

Elle se mettent sur la gueule dis donc !

Citation :



Citation :

@gazeleau a écrit:

et surtout comment on peut visionner sans avoir de compte ?



Si ça peut t'aider Excellent !!

Contribution le : Aujourd'hui 18:47:48