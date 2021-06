Options du sujet Imprimer le sujet

LeFreund Vol dans un supermarché à San Francisco (USA)

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4742 Karma: 12645 Vol dans un supermarché à San Francisco aux USA, apparemment plusieurs magasins de cette chaîne ont été victime de cette technique (entrer avec un vélo et un grand sac et se servir)) :

Efficace, rapide, peut-être même un vélo en libre service. Un criminel des temps modernes.

Contribution le : Aujourd'hui 18:53:13

AymericCaron Re: Vol dans un supermarché à San Francisco (USA)

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1053 Karma: 489 Pas trop insistant le gars de la sécu..

En même temps ça me rappelle l'histoire du mec qui avait rattrapé des voleurs dehors et qui s'était fait virer par la suite car c'est interdit...

Contribution le : Aujourd'hui 19:20:38

nobrain Re: Vol dans un supermarché à San Francisco (USA)

Je suis accro Inscrit: 02/02/2011 00:09 Post(s): 1258 Karma: 1071 les vigiles vont pouvoir se promener avec un gros cadenas a mettre dans les roues des velos

Contribution le : Aujourd'hui 19:25:52