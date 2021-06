Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Mettre fin à la fête avec un jetski 3 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12675 Karma: 6349 Des jeunes font la fête sur un bateau non loin de la côte avec de la musique extrêmement forte, ce qui semble déranger leurs voisins aux alentours. Deux d'entre eux vont leur rendre visite en jetski pour leur demander de baisser le volume, mais vont faire face à des insultes et des jets de projectiles. Ils vont alors trouver une manière efficace de refroidir l'ambiance à bord du bateau.





Contribution le : Aujourd'hui 19:46:57