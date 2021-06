Index des forums Koreus.com Les têtes chercheuses vidéo loop musique Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

J'ai depuis un moment une vidéo, que j'avais il y a longtemps sur koreus, qui me trotte dans la tête. Mais impossible de remettre la main dessus, peut-être que vous serez meilleurs que moi.

Je vais vous partager tout ce dont je me rappelle (et c'est assez précis



C'est une vidéo de 2011 environ où un jeune asiatique (qui doit vivre aux USA vu le style de maison) sort de sa voiture. Au moment de claquer la porte de sa voiture, le bruit de la porte qui claque va tourner en boucle comme la caisse d'une chanson. Puis il prend ses clés de la maison et le bruit des clés va aussi tourner en boucle. Il va jouer de plusieurs instruments dans la maison qui vont se rajouter dans la boucle des sons et créer une musique.



On voit pas mal d'artiste faire ce genre de prestation en jouant seul plusieurs instruments/rythme qui vont tourner en boucle pour faire une musique en direct. Là en plus c'est accompagné d'une histoire. Je crois que le film s'appeler (tout simplement) "Loop", mais je trouve strictement rien



