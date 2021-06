Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- S'occuper pendant un vol long courrier 1 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12681 Karma: 6375 Comment mettre à profit le temps perdu à attendre dans un avion ?







Tags : machine à coudre, couture

Contribution le : Aujourd'hui 14:59:59

deepo Re: S'occuper pendant un vol long courrier 0 #2

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 597 Karma: 326 on l'a laissé monter avec un aiguille? mais ils sont malades. Il peu crocheter le cockpit, planter les pilotes, ce battre en duel contre les Stewards, détourner l'avion et finir dans un immeuble.

Contribution le : Aujourd'hui 16:26:41

-Flo- Re: S'occuper pendant un vol long courrier 0 #3

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12681 Karma: 6375

@deepo a écrit:

Il peu crocheter le cockpit, planter les pilotes, ce battre en duel contre les Stewards, détourner l'avion et finir dans un immeuble .



... et se coudre un parachute à partir des vestes des passagers pendant que l'avion perd de l'altitude, pour s'échapper avant le crash !

Contribution le : Aujourd'hui 16:29:40