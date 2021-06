Options du sujet Imprimer le sujet

Młotkiem niszczył panele fotowoltaiczne na farmie. Straty oszacowano na ponad 300 tys. złotych!



Plus d'infos Un homme vandalise des panneaux solaires à coup de marteauMłotkiem niszczył panele fotowoltaiczne na farmie. Straty oszacowano na ponad 300 tys. złotych!

CrazyCow Re: Un homme vandalise des panneaux solaires 0 #2

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15504 Karma: 20948 Bon ben il a plus qu'à rembourser les 72 000 € de dégât pour ce petit plaisir personnel

Turbigo Re: Un homme vandalise des panneaux solaires 0 #4

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1507 Karma: 1030

Un mineur de charbon peut-être ?



@Koreus merci pour les infos complémentaire, j'ai tout mieux comprenu C'est pourtant un grand classique. Quand t'as un concurrent : opération "cagoule et barre de fer"Un mineur de charbon peut-être ?merci pour les infos complémentaire, j'ai tout mieux comprenu

Babique Re: Un homme vandalise des panneaux solaires 0 #5

Je suis accro Inscrit: 07/05/2015 13:33 Post(s): 630 Karma: 65

@Turbigo a écrit:

@Koreus merci pour les infos complémentaire, j'ai tout mieux comprenu



Hahahaha, j'ai eu la même déception. Citation :Hahahaha, j'ai eu la même déception.

Drakkaru Re: Un homme vandalise des panneaux solaires 0 #6

Je masterise ! Inscrit: 12/08/2012 00:23 Post(s): 4334 Karma: 2002 Turbigo @Babique





Le travail efficace de la Police a conduit à l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir détruit des panneaux photovoltaïques. Les pertes subies par le propriétaire de la ferme photovoltaïque dépassent 300 000 PLN. Le résident de 30 ans détenu du poviat de Żagań. Il a déjà entendu l'allégation de destruction de biens d'une valeur considérable. Il risque jusqu'à 10 ans de prison.

En avril, sur le site de la ferme solaire de Konin Żagański, les panneaux photovoltaïques et autres appareils ont été détruits. La valeur des pertes subies par le propriétaire est estimée à 322 000 PLN. Après avoir reçu la notification, les policiers du commissariat d'Iłowa ont entrepris des démarches pour identifier l'auteur de ce crime. Sur la base du matériel collecté, la police judiciaire a sélectionné une personne qui pourrait en être responsable. Vendredi 11 juin, la police a arrêté un homme de 30 ans sur le parking de la station-service d'Iłowa.



Le travail efficace de la Police a conduit à l'arrestation d'un homme soupçonné d'avoir détruit des panneaux photovoltaïques. Les pertes subies par le propriétaire de la ferme photovoltaïque dépassent 300 000 PLN. Le résident de 30 ans détenu du poviat de Żagań. Il a déjà entendu l'allégation de destruction de biens d'une valeur considérable. Il risque jusqu'à 10 ans de prison.

En avril, sur le site de la ferme solaire de Konin Żagański, les panneaux photovoltaïques et autres appareils ont été détruits. La valeur des pertes subies par le propriétaire est estimée à 322 000 PLN. Après avoir reçu la notification, les policiers du commissariat d'Iłowa ont entrepris des démarches pour identifier l'auteur de ce crime. Sur la base du matériel collecté, la police judiciaire a sélectionné une personne qui pourrait en être responsable. Vendredi 11 juin, la police a arrêté un homme de 30 ans sur le parking de la station-service d'Iłowa.

Au cours de la procédure, un habitant de 30 ans du poviat de Żagań a été accusé d'avoir détruit des biens d'une valeur considérable. Cette infraction est passible d'une peine d'emprisonnement pouvant aller jusqu'à 10 ans.

Turbigo Re: Un homme vandalise des panneaux solaires 0 #7

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1507 Karma: 1030 Drakkaru Ca n'en reste pas moins du chinois.

Ca aussi c'est du 2nd degré



(j'avais quand même vérifié que le type était pas mineur, on sait jamais. Mais c'est bon : il a 3O ans.) Ca n'en reste pas moins du chinois.Ca aussi c'est du 2nd degré(j'avais quand même vérifié que le type était pas mineur, on sait jamais. Mais c'est bon : il a 3O ans.)

