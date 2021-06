Options du sujet Imprimer le sujet

Nouveau serveur minecraft Koreus.



Lancement : Vendredi 18 juin 2021 à 20h

Version : 1.17

IP serveur : minecraft.koreus.com

Whitelist : ON

Quelques mini-surprises in-game !



Venez nombreux pour découvrir les dernières nouveautés ! N'hésitez pas à faire venir vos amis et proches !

Un channel vocal est disponible sur discord.



Minecraftiens appelés au combat. Sortez vos pioches!

Re: [Serveur Minecraft] Koreucity XIV ☀️

Wiliwilliam T'es vivant ?????? Content de te revoir

Sinon pas sûr pour moi, je vais en parler à un pote voir s'il est motivé



Sinon pas sûr pour moi, je vais en parler à un pote voir s'il est motivé T'es vivant ??????Content de te revoirSinon pas sûr pour moi, je vais en parler à un pote voir s'il est motivé

Re: [Serveur Minecraft] Koreucity XIV ☀️

Je suis accro Inscrit: 04/02/2014 12:12 Post(s): 1590 Karma: 1098

On en profite pour ajouter quelques datapacks sympa au jeu ? Du coup comme je proposais (ici : https://www.koreus.com/modules/newbb/topic64370-3520.html#forumpost2896206 On en profite pour ajouter quelques datapacks sympa au jeu ?

Re: [Serveur Minecraft] Koreucity XIV ☀️

Je suis accro Inscrit: 24/01/2007 11:39 Post(s): 931 Karma: 124 Je serais de la partie !

