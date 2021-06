Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Livraison de jacuzzi 1 #1

Webhamster

Un jacuzzi tombe d'un camion de livraison





Hot Tub Proves Heavy during Delivery || ViralHog





Hot Tub Proves Heavy during Delivery || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 17:22:21

gazeleau Re: Livraison de jacuzzi 0 #2

gazeleau

Le patron qui l'a envoyé seul ... O_o

Contribution le : Aujourd'hui 17:36:40

Turbigo Re: Livraison de jacuzzi 0 #3

Turbigo

Ah ! Après 40 ans je comprends enfin l'expression "tombé du camion"

Contribution le : Aujourd'hui 17:39:05