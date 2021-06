Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Un automobiliste percute un cycliste sur une voie de bus 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70634 Karma: 32980



Xilef_Jr - #SurMaRoute #Velotaf #violencemotorisee @SecuRoute_PP @RoutePlusSure @PoliceNationale @valdemarne_94 Ce soir en rentrant je suis tomber sur un criminel (il n'y a pas d'autre mot) J'étais dans le couloir de bus, une voiture arrive derrière moi a vive allure, me klaxonne et ... Xilef_Jr - #SurMaRoute #Velotaf #violencemotorisee @SecuRoute_PP @RoutePlusSure @PoliceNationale @valdemarne_94 Ce soir en rentrant je suis tomber sur un criminel (il n'y a pas d'autre mot) J'étais dans le couloir de bus, une voiture arrive derrière moi a vive allure, me klaxonne et ...

Contribution le : Aujourd'hui 17:37:38