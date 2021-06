Options du sujet Imprimer le sujet

Ze-GIF Live de Thomas Pesquet en sortie extra-véhiculaire de l'ISS 1 #1

Je viens d'arriver Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 97 Karma: 132

Spacewalk to Install New International Space Station Solar Arrays

Contribution le : Aujourd'hui 19:19:50