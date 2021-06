Une année avec spot (publicité Boston Dynamics)

Options du sujet Imprimer le sujet

A Year with Spot



(je ne cautionne pas cette banalisation d'une (future) machine à tuer...)

J'avais jamais vraiment check si Spot était dispo au "public", je pensais que c'était toujours un jouet privé

