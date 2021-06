Options du sujet Imprimer le sujet

AymericCaron Première sortie de la Bugatti Bolide 1 #1

Je suis accro Inscrit: 23/06/2020 17:11 Post(s): 1073 Karma: 512





Pour rappel la voiture française compte 1850 cv pour un poids de 1240 kg (le poids d'une peugeot 2008).

Elle devrait attendre les 500 km/h en 20 secondes.





J'aurais aimé voir le rendu des feux avant allumés, tant pis...



Je veux conduire cet engin de mort ! Un petit évènement dans le monde des hypercars, la Bugatti Bolide a été présenté en extérieur pour la première fois à Milan !Pour rappel la voiture française compte 1850 cv pour un poids de 1240 kg (le poids d'une peugeot 2008).Elle devrait attendre les 500 km/h en 20 secondes.J'aurais aimé voir le rendu des feux avant allumés, tant pis...Je veux conduire cet engin de mort !

Contribution le : Aujourd'hui 01:27:53