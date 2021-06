Un excellent automobiliste

Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS



Attention, anticipation et parfaite connaissance de son environnement

Une fois n'est pas coutume, je vous présente l'automobiliste de l'année :
Attention, anticipation et parfaite connaissance de son environnement
Chapeau bas



AymericCaron

Nom d'une pipe en bois de Boulogne !!!
Belle anticipation aussi du conducteur de la voiture !

Belle anticipation aussi du conducteur de la voiture !



THSSS



lol ! c'est de lui dont je parlais ! mdrrr

lol ! c'est de lui dont je parlais ! mdrrr
Le routier est pas mal non plus



AymericCaron

@THSSS Ah beh oui, automobil-iste...



MaxiSucuk

Je m'installe Inscrit: 30/07/2018 03:13 Post(s): 390 Karma: 440 Très bonne réaction par les deux conducteurs.

Mais si le camionneur aurait respecté la distance de sécurité il n'aurait pas eu besoin de se décaler sur la gauche.

Forte heureusement que l'automobiliste a très bien anticipé...

