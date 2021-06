Options du sujet Imprimer le sujet

THSSS Un canard pirate 4 #1

Je suis accro Inscrit: 23/09/2018 18:37 Post(s): 631 Karma: 983 Avec une jambe de bois plastique

Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 13:34:44

Olyer Re: Un canard pirate 0 #2

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 778 Karma: 1010 J'aime beaucoup

Contribution le : Aujourd'hui 13:48:30

Turbigo Re: Un canard pirate 0 #3

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1512 Karma: 1037

Super idée



Par contre faut retirer la patte en plastic avant cuisson.

(je sors) Je suis certain qu'on peut en faire aussi pour les chats, les chiens, ...Super idéePar contre faut retirer la patte en plastic avant cuisson.

Contribution le : Aujourd'hui 13:51:50