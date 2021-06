Options du sujet Imprimer le sujet

Ronaldo et Pogba courcircuitent 2 sponsors

Jinroh

A l'Euro, Paul Pogba et Cristiano Ronaldo s'en prennent à Heineken et Coca-Cola





A savoir que le geste de Ronaldo a fait perdre 3 milliard en bourse...

Turbigo Re: Ronaldo et Pogba courcircuitent 2 sponsors

Turbigo



Citation :

@Jinroh a écrit: parce quil auraient cru que c c'etais du chewing-gum.

Je te confirme qu'on fait de super bulles avec ! Mais pourquoi c'est pas Durex qui sponsorise ?

Jinroh Re: Ronaldo et Pogba courcircuitent 2 sponsors

@Turbigo parce quil auraient cru que c c'etais du chewing-gum.

gazeleau Re: Ronaldo et Pogba courcircuitent 2 sponsors

Ces 2 joueurs peuvent se le permettre sans rien risquer. D'autres n'auraient pas pu le faire sans représailles.

