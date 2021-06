Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Cyclistes vs Voiture 7 #1

THSSS Re: Cyclistes vs Voiture 1 #2

Mais... mais ??? En fin de compte, ne devraient-ils pas avoir une autorisation de l'oculiste pour rouler?

Turbigo Re: Cyclistes vs Voiture 0 #3

Je suis accro Inscrit: 16/01/2009 09:06 Post(s): 1515 Karma: 1037

@THSSS a écrit:

Mais... mais ??? En fin de compte, ne devraient-ils pas avoir une autorisation de l'oculiste pour rouler?



Non, d'un zieutiste.

Oculiste c'est quand t'as mal autre part.

MaxiSucuk Re: Cyclistes vs Voiture 0 #4

Ouuch c'est violent.

Encore une fois on voit bien l'utilité du casque....

Encore une fois on voit bien l'utilité du casque....

