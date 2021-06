Options du sujet Imprimer le sujet

Exotope Un goéland vole un téléphone + Skater vs Vigile 2 #1

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 108 Karma: 122 Une personne se fait voler son smartphone par un goéland.



Vous navigateur est trop vieux



Un skater chute lourdement après qu'un vigile a tenté de le stopper.



Vous navigateur est trop vieux

Contribution le : Aujourd'hui 14:35:10