Index des forums Koreus.com La chambre des Liens Cécile Hercule - Dairymaid Smile Bas Précédent Suivant S'enregistrer pour contribuer

Options du sujet Imprimer le sujet



Sebmagic Cécile Hercule - Dairymaid Smile 1 #1

Je masterise ! Inscrit: 26/11/2007 22:04 Post(s): 4439 Karma: 404



Depuis toujours je suis fou du groupe Mickey 3D et donc, à une époque, j'adorais également la chanteuse Cécile Hercule - que peu de monde connaît je pense - parce qu'elle chantait dans le groupe il y a une dizaine d'années notamment sur l'album "La Grande Evasion".



Bref je cherchais la semaine dernière si elle avait fait quelque chose de nouveau et j'ai appris qu'elle avait sorti un nouvel album en 2018. Parmi les chansons, l'une m'a fait rire et donc je partage.



Le principe : reprendre quelques expressions françaises, les traduire littéralement en anglais et en faire une chanson avec un accent volontairement à couper au couteau (enfin to cut with the knife).



Je n'ai pas trouvé les paroles mais j'ai reconnu quelques expressions, si vous pouvez m'aider à les retrouver toutes





Dairymaid Smile



- Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué

- C'est pas la mer à boire

- Casser trois pattes à un canard

- Armé jusqu'au dents

- Le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la cremière

- Loin des yeux, loin du coeur

- Aimer à en mourir Bonsoir,Depuis toujours je suis fou du groupe Mickey 3D et donc, à une époque, j'adorais également la chanteuse Cécile Hercule - que peu de monde connaît je pense - parce qu'elle chantait dans le groupe il y a une dizaine d'années notamment sur l'album "La Grande Evasion".Bref je cherchais la semaine dernière si elle avait fait quelque chose de nouveau et j'ai appris qu'elle avait sorti un nouvel album en 2018. Parmi les chansons, l'une m'a fait rire et donc je partage.Le principe : reprendre quelques expressions françaises, les traduire littéralement en anglais et en faire une chanson avec un accent volontairement à couper au couteau (enfin to cut with the knife).Je n'ai pas trouvé les paroles mais j'ai reconnu quelques expressions, si vous pouvez m'aider à les retrouver toutesDairymaid Smile- Ne pas vendre la peau de l'ours avant de l'avoir tué- C'est pas la mer à boire- Casser trois pattes à un canard- Armé jusqu'au dents- Le beurre, l'argent du beurre et le sourire de la cremière- Loin des yeux, loin du coeur- Aimer à en mourir

Contribution le : Aujourd'hui 21:45:46



Haut Précédent Suivant

S'enregistrer pour contribuer







-- Sélectionner un forum -- Le site Koreus.com -- A propos du site -- La chambre des Liens -- Les têtes chercheuses -- Tickets Loisirs et Détente -- Le Bar -- Audio et Visuel -- Tout le sport -- Topics à Jeux -- Topics au goût de Flood Informatique -- Software et Réseaux -- Hardware et High Tech -- Jeux Vidéo