Le rappeur Josylvio violemment arrêté à l'aéroport de Curaçao

A l'aéroport de Curaçao, un agent de sécurité/policier(?) met une grosse claque au rappeur Josylvio qui refuse d'obtempérer.



La direction de Josylvio rapporte que l’altercation a eu lieu après que ses documents de voyage (passeport répertorié comme volé suite à une erreur administrative) ont été jugés incorrects. Du coup, Josylvio aurait dû rebrousser chemin vers les Pays-Bas.



La police a déclaré qu’il était devenu “très impoli” envers le personnel de l’aéroport, a proféré des menaces et causé un trouble à l’ordre public.



S'ensuit une altercation entre Josylvio et des agents locaux, dont l’un a finalement tourné à la violence physique. Josylvio a ensuite été maintenu au sol et menotté, après quoi il a dû passer une nuit en prison.







Contribution le : Aujourd'hui 00:38:59