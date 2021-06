Options du sujet Imprimer le sujet

Des milliers de carcasses d’araignées de mer échouées à Saint-Malo ​Des carcasses d’araignées de mer ont recouvert par milliers le haut de la plage de Rochebonne, à Saint-Malo, mercredi 16 juin 2021, à la faveur de la marée basse. Un phénomène impressionnant mais naturel, assurent les spécialistes. « C’est la période de mue »​, explique Pascal Lecler, président du comité départemental des pêches. À cette époque de l’année, « les araignées de mer perdent leur carapace et leurs pattes d’origine et deviennent toutes molles. » ​Les crustacés « doublent de volume » ​à chaque fois que le phénomène se reproduit. Les échouages se produisent en juin et juillet. En septembre, « elles retournent en profondeur pour hiberner. »Des milliers de carcasses d’araignées de mer échouées à Saint-Malo

