Un pote qui pourrait jouer au HELLFEST!!

Hello la communauté!!



Je passe beaucoup de temps sur Koreus mais post assez peu ici. J'espere que vous allez tous bien et que vous profitez assidument des terrasses nouvellement ouvertes



Petit message pour une occasion en OR d'un pote qui joue dans le groupe de métal PROTOGONOS:

https://www.youtube.com/channel/UCEAKJHmOi7VcEihPCswKUZA



Leur groupe n'est pas très connue mais ils font du bon son, n'hésitez pas a aller écouter et partager votre ressenti



Bref si je post ici c'est qu'ils sont preselectionnés pour jouer au HELLFEST : la mega dinguerie



Le Hellfest est un l'un des plus gros festival de metal, c'est l'opportunité d'une vie pour eux d'être propulsé dans leur carriere musical. Cela leur permettrait de jouer devant des centaines/milliers de gens et de se faire vraiment connaitre.

Ils sont en lice mais en concurrence avec d'autres groupes, et ils ont besoin de vote pour se démarquer et pouvoir jouer ! La scene sur laquelle ils pourraient jouer est le TEMPLE:







Si la musique vous plait, ou que vous êtes adepte de ces festoches ,ca peut vous interesser de voter pour eux pour leur filer un coup de main :

Votez pour PROTOGONOS :D



Il suffit de sélectionner leur groupe "PROTOGONOS" et de voter (besoin de votre adresse mail pour approuver).



Ma démarche est un peu relou mais c'est pas tous les jours qu'on a un pote qui vis un truc pareil, et la force du reseautage est ultra nécéssaire dans ces conditions!! J'espere pouvoir compter sur vous



Et si voter ne vous interesse pas, ca vous fait au moins découvrir un groupe montant et jeunes motivés !

Partagez votre avis sur leur musique !



Contribution le : Aujourd'hui 13:43:54