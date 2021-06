Un parent demande à son fils de remarquer ce qu'il voit sur des photos

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12694 Karma: 6395





J'ai trouvé ça mignon que ce qui la différenciait le plus des autres à ses yeux pour la rendre immédiatement identifiable, c'était son cartable (sans doute parce qu'elle le trouvait très beau). Ça me rappelle une anecdote avec ma nièce qui devait avoir 5 ou 6 ans à l'époque et qui me montrait une photo d'elle en compagnie de quelques copines que je ne connaissais pas. Elle me dit qu'elle s'entend très bien avec Léa (je ne me souviens plus du prénom mais peu importe), et donc je lui demande de laquelle il s'agit sur la photo. Elle me répond que c'est celle avec le cartable rose. C'était la seule petite fille noire du groupe.J'ai trouvé ça mignon que ce qui la différenciait le plus des autres à ses yeux pour la rendre immédiatement identifiable, c'était son cartable (sans doute parce qu'elle le trouvait très beau).

Contribution le : Aujourd'hui 14:16:25