Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 127 Karma: 162 Un orang-outang utilise sa bouche, ou plutôt ses lèvres, pour visser un écrou sur une tige filetée.



Aujourd'hui 14:38:53