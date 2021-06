Face a face entre un ours brun et un ours noir

Je suis accro Inscrit: 17/11/2011 16:53 Post(s): 610 Karma: 339

@nobrain mine de rien j'était persuadé qu'un ours brun ferait une fois et demie la taille d'un ours noir et l'éclaterait les griffes dans le nez.

Contribution le : Aujourd'hui 19:33:58