Options du sujet Imprimer le sujet

-Flo- Ambiance joviale lors d'un mariage en Inde 2 #1

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12696 Karma: 6405



Tags : gifle, baffe

Contribution le : Aujourd'hui 21:51:02

vivaberthaga Re: Ambiance joviale lors d'un mariage en Inde 0 #3

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 1554 Karma: 1591 sympa leurs jeux de mariage! Je ne comprends pas la langue, disent-ils aussi montjoie st Denis en passant à leur voisin?

Contribution le : Aujourd'hui 22:48:02