Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44325 Karma: 20947 Eddie n'a pas envie de sortir du lit.





Sleepy Dog Struggles with Mornings || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 09:39:14

Re: Petit chien pas matinal

A partir du moment où ça n'aboie plus (ça ressemble plus à un dégueulement), peut-on parler encore de cette chose comme un chien?

Contribution le : Aujourd'hui 09:58:03

Re: Petit chien pas matinal

Pas commode le Eddie

Contribution le : Aujourd'hui 10:13:17