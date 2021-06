Bas Précédent Suivant Le sujet est verrouillé

Options du sujet Imprimer le sujet

Ze-GIF Sorry 3 #1

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 130 Karma: 154 J'ai posté une vidéo mais désolé c'était nul

Contribution le : Aujourd'hui 17:16:04

LeFreund Re: Sorry 0 #2

Je masterise ! Inscrit: 26/10/2012 20:10 Post(s): 4766 Karma: 12705 j'aimerai quand même bien voir cet homme qui demande un chewing gum...

Contribution le : Aujourd'hui 17:22:55

Skwatek Re: Sorry 1 #3

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44329 Karma: 20954 Ze-GIF : Pas grave. Tu n'imagines sans doute pas le nombre de posts "nuls" (dont beaucoup effacés, de ma part, par honte et/ou manque d'assurance) que j'ai supprimés, et pourtant, je garde la tête haute ! Alleeeeeez ! : Pas grave. Tu n'imagines sans doute pas le nombre de posts "nuls" (dont beaucoup effacés, de ma part, par honte et/ou manque d'assurance) que j'ai supprimés, et pourtant, je garde la tête haute ! Alleeeeeez !

Contribution le : Aujourd'hui 17:27:04

Le sujet est verrouillé