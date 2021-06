Options du sujet Imprimer le sujet

golfazer Mcfly (pas Carlito) en spectacle à la Synagogue 1 #1

Je m'installe Inscrit: 24/11/2005 21:52 Post(s): 120 Dans cette vidéo datant de 2001 on peut reconnaître un jeune David Coscas (Mcfly) alors âgé de 15 ans reprendre un sketch de Gad Elmaleh dans le cadre d'une kermesse locale.



Commence à 00:44 :





Pourim 1 2001

Contribution le : Aujourd'hui 05:26:06