#1

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 144 Karma: 190 Dans les jardins de l'hôtel Villa Balbianello, en Italie, vit un majestueux chêne vert connu sous le nom "Arbre ombrelle". Une fois par an, deux jardiniers grimpent dans sa couronne et, pendant deux semaines, taillent méticuleusement l'arbre afin de lui donner l'apparence d'une "jupe" ou d'un abat-jour, comme vous voulez. ^^





Umbrella Tree

Contribution le : Aujourd'hui 20:30:52