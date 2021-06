Course de chars-moto dans les années 30.

Je m'installe Inscrit: 30/12/2020 23:19 Post(s): 146 Karma: 195

En Australie, dans les années 30, on pouvait assister à des courses de "chars-moto" sur piste (flat track) à la manière des courses de chars de la Rome antique.



Dans la vidéo, la course a lieu à l'occasion du Police and Firemen's Carnival, en 1933.









"La discipline a vu le jour dès le début des années 20 et s'est même développée à travers le globe, comme relaté dans un article de 1922 du magazine américain Popular Mechanics, qui explique que les motards étaient assis sur leur monture et tractaient un char et un cocher qui n'étaient là que pour le décor. On pouvait alors voir ça comme un ancêtre des courses de sidecar.



La pratique a ensuite évolué de sorte à ce que le pilote se retrouve dans le char et commande deux motos sans personne au guidon grâce à un système de rênes attachés aux accélérateurs. Des courses furent organisées un peu partout en Amérique du Nord, Océanie et Europe, mais essentiellement pour des événements ponctuels."

