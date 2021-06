Xbox lance un nouveau produit

Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 16/09/2006 10:20 Post(s): 1060 Karma: 1025 je ne sais pas si vous êtes déjà au courant mais apparemment, Xbox compte lancer un tout nouveau produit un peu insolite...













ps: moi aussi j'ai cru à une farce mais c'est bien réel...

Où je vais trop loin





EDIT: D'un côté avec leur nouvelle intégration dans Windows 10. Je commence à hésiter On dirait plutôt un tentative de buzz sur la forme de leur nouvelle console. Une espèce d'anticipation des critiques du net.Où je vais trop loinEDIT: D'un côté avec leur nouvelle intégration dans Windows 10. Je commence à hésiter

Je poste trop Inscrit: 28/11/2010 19:49 Post(s): 12538 Karma: 5331 On avait été le 1er avril j'aurais dit qu'elle était bonne

