Skwatek Violent crash pendant un rallye

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44343 Karma: 20973 Le violent crash d'une Skoda Fabia R5 pendant le rallye de Sliven, en Bulgarie. Le pilote souffre d'un œdème cérébral et d'une fracture tandis que le copilote est sorti indemne de la voiture.





Big Crash in Rally Sliven 2021

Hier 23:50:31

FMJ65 Re: Violent crash pendant un rallye



Ce crash ! Ils peuvent faire un procès pour mauvais entretien de la chaussée !.....Ce crash !

Aujourd'hui 00:16:13