Fabrication de fourchettes " à la main" dans une usine coréenne.

Bouroski



Vu le nombre de personne qui travail sur une fourchette et l'emballage à la fin, ca doit couter cher !

Contribution le : Aujourd'hui 10:35:48

CrazyCow

Kodak Inscrit: 29/07/2008 00:26 Post(s): 15518 Karma: 21066 Même avec la musique classique qui dit que tout va bien, c’est stressant de voir leurs doigts à quelques centimètres de ces immenses presses !

Contribution le : Aujourd'hui 10:55:13