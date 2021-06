Puits de l'enfer, Yemen

Je suis accro Inscrit: 14/10/2011 01:31 Post(s): 598 Karma: 301



Barhout well or the well of hell in eastern Hadramout, Yemen





Merveille naturelle de l'est du Yémen entourée de mystère, d'histoires de démons et d'esprits maléfiques, le puits de Barhout, connu sous le nom de "puits de l'enfer", fascine les géologues.



Joli copier coller entre lesoir.be et nouvelobs.com soit dit en passant.

