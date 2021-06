Court métrage Historique : Tuez les Tous

Je viens d'arriver Inscrit: Hier 17:28:55 Post(s): 1





je me présente, je m'appelle Maxime HERIEAU, je suis le président de l'association de cascadeur pro Spatha. Nous sommes spécialisé dans le combat historique chorégraphié.



Je me permet de vous partager ici, notre dernier court métrage en date :



Tuez les tous.



N'hésitez pas à me donner votre avis !!



https://youtu.be/s9QgTAYfKSM



Bon visionnage !



La Team Spatha



Contribution le : Hier 17:36:53