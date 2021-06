Des druides à Stonehenge

Je suis accro Inscrit: 22/05/2015 14:25 Post(s): 806 Karma: 1040







Rassemblement non autorisé à Stonehenge ce matin malgré les interdictions pour cause sanitaire (COVID). La sécurité et la police ont été extrêmement patientes et compréhensives pour éviter tout problème inutile

Contribution le : Aujourd'hui 21:37:47