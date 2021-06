Options du sujet Imprimer le sujet

Koreus Il trouve un obus en faisant de la pêche à l'aimant 1 #1

Webhamster Inscrit: 03/07/2002 23:58 Post(s): 70693 Karma: 33053 Il trouve un obus en faisant de la pêche à l'aimant à Grand Rapids, Michigan





Magnet Fishers Find Sherman Tank Artillery Round || ViralHog

Contribution le : Aujourd'hui 07:39:52