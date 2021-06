Options du sujet Imprimer le sujet

Je suis accro Inscrit: 21/04/2015 14:41 Post(s): 1563 Karma: 1600 Roger Waters (Pink Floyd) décline poliment l'offre de Zukerberg...



Roger Waters - Thoughts on Facebook ad offer

