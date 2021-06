Options du sujet Imprimer le sujet

Ze-GIF Accident de moto en mode GTA 1 #1

Trucker dashcam catches motorcycle crash 4/28

Contribution le : Aujourd'hui 11:26:56

papasan Re: Accident de moto en mode GTA

@Jebia a écrit:

Oh !!!





Plus d'info sur ce pauvre gars ?

Je préfère pas savoir. vu la hauteur, ça craint vraiment pour lui.

Contribution le : Aujourd'hui 12:05:17

Wamou Re: Accident de moto en mode GTA

@Jebia a écrit:

Oh !!!





Plus d'info sur ce pauvre gars ?



Pauvre gars ?

Le type n'avait ni permis ni véhicule légal (edit : sans plaque).

A un moment donné il cherche le trouble le bonhomme...

Pauvre gars ?
Le type n'avait ni permis ni véhicule légal (edit : sans plaque).
A un moment donné il cherche le trouble le bonhomme...
Cependant il vit encore... comme quoi darwin a ses limites

Contribution le : Aujourd'hui 12:12:20

gazeleau Re: Accident de moto en mode GTA

@FMJ65 a écrit:

Effectivement cette vidéo est déjà passée !



... déjà passée par dessus le parapet ?

Contribution le : Aujourd'hui 12:26:59