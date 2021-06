En direct des Enfers

Je m'installe Inscrit: 26/05 17:30:12 Post(s): 152 Karma: 172

Quand tu agites le feu celui-ci s'éparpille et se consume dans l'air..... il suffit de bouger beaucoup dès que tu sens la chaleur et tu refroidis en 1/10ᵉ de seconde.

Il suffit de s'entrainer avec un briquet et le doigt pour comprendre !

