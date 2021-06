Une auditrice propose une solution pour éviter les accidents de voiture impliquant les cervidés

Options du sujet Imprimer le sujet

Kollossal Inscrit: 08/01/2005 13:41 Post(s): 12706 Karma: 6425 Une auditrice d'une station de radio appelle pour proposer une solution afin de limiter les accidents de voiture impliquant des traversées d'animaux sauvages tels que les cervidés.

C'est du bon sens : il suffit de leur interdire de traverser aux endroits où les voitures circulent à grande vitesse, en déplaçant dans des endroits moins risqués les panneaux qui les autorisent à traverser. Il suffisait d'y penser !





Radio caller Donna wants Deer Crossing Signs moved (AUDIO)

