Le plan cul et la vieille fille à chats

Le Coeur sur le Table - Binge Audio [Podcast]



Le célibat est souvent perçu comme un entre-deux. Une sorte d'étape intermédiaire entre deux relations, indésirable et forcément temporaire. Surtout pour les femmes, qui sont censées se réaliser à travers la conjugalité hétérosexuelle. Comment se détacher du stéréotype de la vieille fille à chats ? Et au-delà de la suprématie du couple, quelle place donner à nos autres relations affectives, amicales et sexuelles ?



J'ai longtemps été célibataire en mode plan cul, et j'avais adoré ce podcast où je m'y suis retrouvé...

Contribution le : Aujourd'hui 15:40:51