Options du sujet Imprimer le sujet

Skwatek Balle de golf sur les fesses d'une fille 2 #1

Je poste trop Inscrit: 26/11/2005 17:41 Post(s): 44351 Karma: 21001 Un gars fait un swing avec une balle de golf posée sur les fesses d'une fille.



Vous navigateur est trop vieux

pet péter

Contribution le : Aujourd'hui 18:15:08

gazeleau Re: Balle de golf sur des fesses 0 #3

Je masterise ! Inscrit: 16/04/2018 09:02 Post(s): 4042 Karma: 3171 J'allais dire qu'il faut des fesses plates pour le trick, ... mais finalement pas forcément.

Contribution le : Aujourd'hui 18:25:09